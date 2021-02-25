Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило $1,9 млрд - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за 2020 год составило $1,9 млрд. На это обратил внимание министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на заседании коллегии МИД Беларуси по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Введение большинством стран-партнеров жестких ограничительных мер в связи с пандемией, уход от привычного формата ведения диалога, повсеместное усиление протекционизма - все это привело к снижению экономической активности в глобальном масштабе, - констатировал руководитель министерства. - По оценке ВТО и МВФ, объем мировой торговли в 2020 году сократился на 9,6%".

При этом Владимир Макей подчеркнул: "Несмотря на снижение интенсивности контактов, включая невозможность проведения визитов на высшем и высоком уровнях, отраслевых и деловых обменов, мы сумели сохранить плотное присутствие на внешних рынках, задействовали новые форматы дистанционного взаимодействия для поддержания динамики сотрудничества с основными партнерами".

"Важно отметить выполнение ключевого параметра эффективности внешнеэкономической деятельности - сбалансированности внешней торговли товарами и услугами. Положительное сальдо составило $1,9 млрд (в 2019 году - минус $403 млн), или 3,2% от ВВП при прогнозе 1%", - привел цифры министр.

В заседании итоговой коллегии внешнеполитического ведомства принял участие премьер-министр Роман Головченко.-0-

Владимир Макей