Польша лидирует по закупкам низкосортного древесного техсырья через БУТБ

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 59% от общего объема экспорта излишков низкосортного древесного технологического сырья через Белорусскую универсальную товарную биржу пришлось на польские компании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Всего с июня текущего года посредством биржевых торгов на внешние рынки реализовано 252 тыс. куб.м данной продукции на сумму 5,5 млн евро. Помимо Польши в тройку крупнейших покупателей белорусского техсырья вошли компании из Литвы и Латвии, закупившие 22,5% и 14,7% от выставленного на торги ресурса соответственно", - рассказал Роман Янив.

Всего в биржевых торгах в качестве покупателей приняли участие резиденты 11 стран, включая Австрию, Венгрию, Германию, Молдову, Словакию, Турцию, Чехию и Эстонию. Наибольшим спросом у иностранных участников торгов пользовалась древесина мягколиственных пород. При этом по результатам девяти торговых сессий наблюдается положительная динамика объемов реализации.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям по выходу на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-