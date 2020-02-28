Польша заинтересована в поставках нефти в Беларусь

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти заинтересованы в поставках нефти в Беларусь. Об этом заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, сообщает "Радио Польша".
"Мы в Польше заинтересованы помочь Беларуси с поставками сырой нефти, если это необходимо", - сказал Петр Наимский.
Он напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск выразил готовность наладить поставки американской нефти в Беларусь.-0-