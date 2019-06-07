Польша заинтересована в развитии торгового сотрудничества с Беларусью в сельском хозяйстве

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша заинтересована в развитии торгового и инвестиционного сотрудничества с Беларусью в сфере сельского хозяйства, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Тадеуш Романчук на полях XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство - один из важных элементов нашего сотрудничества. Рад, что в этом году на форуме этот компонент особым образом подчеркивается. Наше министерство воспринимает Беларусь как очень важного и перспективного партнера. Считаю, что наш потенциал торгового обмена и взаимных инвестиций в секторе сельского хозяйства еще не до конца реализован", - сказал Тадеуш Романчук.

Он подчеркнул, что географическая и культурная близость и хорошие отношения двух стран должны способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата. "Поэтому мы ожидаем большей активности со стороны как польских, так и белорусских предприятий, которые заинтересованы в развитии этого сотрудничества. Мы нужны друг другу и стремимся реализовывать совместные инициативы в сельском хозяйстве, - заявил первый замминистра. - Мы будем всячески помогать предпринимателям, заинтересованным в развитии сотрудничества Польши и Беларуси. Надеюсь, что интенсивный диалог, который мы ведем с Минсельхозпродом Беларуси в области доступа к рынку сельхозпродукции, приведет к росту товарооборота между нашими странами".

Польская сторона планирует принять участие в выставке "Продэкспо", которая пройдет в Беларуси в ноябре. Тадеуш Романчук также пригласил белорусских производителей поучаствовать в польских выставках продуктов питания.-0-