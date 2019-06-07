7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Польша заинтересована в углублении экономического сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил сегодня замминистра предпринимательства и технологий Польши Тадеуш Костинский во время XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в углублении позитивных тенденций польско-белорусского экономического сотрудничества. Мы видим дальнейшее развитие взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, охрана окружающей среды, банковский сектор и сектор страхования, фармацевтика, IT", - сказал замминистра.

В целом он отметил, что польская сторона внимательно следит за экономическим развитием Беларуси как очень важного инвестиционного партнера. По его словам, странам есть что предложить друг другу как в экономических вопросах, так и в плане обмена опытом в области строительства, поддержки бизнеса и пр.

Тадеуш Костинский оценил уровень польско-белорусского товарооборота как хороший, однако отметил, что партнеры имеют потенциал для его увеличения. Он с удовлетворением констатировал, что польские компании все больше инвестируют в экономику Беларуси, а также отметил, что Польша поддерживает действия Беларуси по вступлению во Всемирную торговую организацию. Это сделает торгово-инвестиционное сотрудничество двух стран еще более стабильным, подчеркнул Тадеуш Костинский.

Сегодняшний форум "Добрососедство" проходит параллельно с международной специализированной выставкой "Белагро-2019", тематика которой совпадает с одним из перспективных направлений белорусско-польского сотрудничества. В этой связи Тадеуш Костинский выразил надежду, что участие в выставке польских компаний станет новым импульсом для углубления сотрудничества.-0-