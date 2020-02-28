Польская PERN планирует начать реверсные поставки нефти

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор польского участка нефтепровода "Дружба" компания PERN сообщила о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. Такую информацию компания разместила на своем сайте.

"PERN решила, что восточная часть трубопровода "Дружба" должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что реверс на восточном участке газопровода "Дружба" даст возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, что позволит обслуживать клиентов в полном объеме и без сбоев.

Ранее первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что доставка нефти в Беларусь из Польши в режиме реверса технически возможна. Фактически этот метод был реализован, когда после апрельского инцидента в 2019 году вытесняли загрязненную нефть из польского Гданьска в Россию.-0-