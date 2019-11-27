27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские деревообработчики готовы инвестировать в пеллетные производства на территории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Перспективы расширения сотрудничества Беларуси и Польши в сфере деревообработки и закупок древесного сырья для производства пеллетной продукции обсуждались накануне во время круглого стола, который прошел на базе Национального агентства инвестиций и приватизации.

В мероприятии приняли участие представители польских деревообрабатывающих предприятий, Польского национального агентства по сохранению энергии (KAPE), Польского совета по пеллетам, посольства Польши в Беларуси, Министерства лесного хозяйства Беларуси, концерна "Беллесбумпром", РУП "Беллесэкспорт", ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" и Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Руководители ряда польских компаний выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по производству древесных гранул и брикетов, которые считаются одним из самых экологически чистых видов топлива и пользуются значительным спросом в странах Европейского союза", - отметил пресс-секретарь биржи. При этом предполагается, что сырье в рамках таких проектов будет закупаться через БУТБ, где уже на протяжении нескольких лет регулярно проводятся биржевые торги щепой и древесными отходами. По данным БУТБ, за десять месяцев текущего года иностранные компании приобрели на биржевых торгах более 3,3 млн куб.м данной продукции на общую сумму $65 млн (51% от этого объема реализовано в Польшу).

"Экспорт топливных брикетов и гранул, по мнению участников круглого стола, также может быть организован с использованием биржевого механизма, поскольку пул потенциальных покупателей уже сформирован и большинство из них аккредитованы на бирже", - добавил представитель БУТБ.

Помимо участия в круглом столе, представители польского бизнеса посетили ГОЛХУ "Борисовский опытный лесхоз", где имели возможность познакомиться с технологией производства и качественными характеристиками белорусских пиломатериалов и щепы.-0-