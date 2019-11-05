Польский бизнес готов закупать белорусскую металлопродукцию через биржу

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закупка металлопродукции производства ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК" на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" стала главной темой круглого стола на базе посольства Беларуси в Польше, сообщили БЕЛТА в БУТБ.

Мероприятие, организованное БУТБ совместно с белорусским диппредставительством в Польше, собрало представителей польских деловых кругов, ОАО "БМЗ", Польско-белорусской торгово-промышленной палаты и компании-брокера БУТБ в Польше - MSG Commodities. Как отметил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, в условиях цифровой трансформации экономики электронные торговые платформы играют все более важную роль в развитии трансграничного торгово-экономического сотрудничества.

"Биржа обеспечивает необходимую цифровую инфраструктуру для эффективной торговли между нашими странами, позволяя оперативно находить деловых партнеров и совершать сделки с минимальными рисками для обеих сторон. Надеюсь, что благодаря биржевому механизму БМЗ сможет наладить регулярные поставки своей продукции в Польшу, в то время как польские предприятия получат возможность без посредников приобретать качественные металлоизделия от ведущего белорусского производителя. На бирже уже работают свыше 300 польских компаний. До сих пор они закупали преимущественно щепу и древесные отходы, а наш совместный проект с металлургическим заводом откроет для них белорусский рынок металла", - считает глава БУТБ.

Польских бизнесменов интересовал порядок реализации металлопродукции на биржевых торгах, действующие на бирже меры по обеспечению надлежащего исполнения обязательств, особенности участия компаний-нерезидентов, а также вопросы расчетов, логистики и контроля качества.

Также прошли B2B-переговоры представителей БУТБ и БМЗ с руководством польских компаний, по результатам которых достигнуты договоренности об участии данных предприятий в экспортных биржевых торгах металлопродукцией. При этом предполагается, что часть рисков, связанных с оплатой и поставкой реализуемого через биржу металла, возьмет на себя польский брокер БУТБ.-0-