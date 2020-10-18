Порядок авторского надзора в строительстве определен в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок авторского надзора в строительстве. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства №39 от 4 августа 2020 года официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждена инструкция, которая устанавливает порядок авторского надзора при возведении, реконструкции, ремонте, реставрации, технической модернизации, благоустройстве, сносе и консервации не завершенного строительством объекта.

Состав и руководитель рабочей группы авторского надзора будут определяться приказом генпроектировщика. При необходимости в ее состав будут включаться представители изыскательских и специализированных организаций, а также специалисты с опытом работы по охране историко-культурного наследия по объектам, включенным в перечень материальных объектов, которым присваивается статус и категория историко-культурных ценностей.

Инструкцией определены порядок надзора, права и обязанности, функции представителей авторского надзора.

Документ вступает в силу после официального опубликования.-0-