Порядок формирования реестра производителей органической продукции определен в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инструкция о порядке формирования и ведения реестра производителей органической продукции утверждена в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета по стандартизации от 4 мая 2019 года №27, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Вести реестр уполномочен Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации. Сервис станет общедоступным источником информации о производителях органической продукции. Ознакомиться с ним можно будет на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации в режиме реального времени.

Датой включения в реестр считается дата начала действия сертификата соответствия. Данные смогут храниться в течение одного года от даты отмены, прекращения действия сертификата соответствия. После истечения указанного срока информация о производителях органической продукции переносится в архивную базу данных.

Постановление вступает в силу с 18 ноября 2019 года.

В Беларуси в конце прошлого года принят закон о производстве и обращении органической продукции. Развитие такого производства предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые экспортные возможности. Законом вводится добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства на соответствие госстандартам Беларуси и техническим кодексам установившейся практики.

Сертифицированные производители получат право наносить знак "Органический продукт" на потребительскую или транспортную упаковку.-0-