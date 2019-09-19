Порядок исполнения решений суда ЕАЭС нужно усовершенствовать - Слижевский

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок исполнения решений суда ЕАЭС необходимо усовершенствовать, заявил журналистам министр юстиции Олег Слижевский на полях международной конференции "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда", которая 19-20 сентября проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стороны в крайних случаях прибегают к такому способу разрешения споров, как обращение в суд. Поскольку всегда предпринимаются попытки досудебного урегулирования путем переговоров, обращение в суд на практике рассматривается как крайняя мера, - сказал Олег Слижевский. - Я полагаю, что в определенной степени в качестве направления развития авторитета суда может являться совершенствование порядка исполнения его решений, поскольку на сегодня этот порядок не совсем однозначный. На наш взгляд, в будущем надо рассмотреть вопрос о том, чтобы более четко его определить".

Совершенствование порядка исполнения решений суда ЕАЭС - один из важнейших аспектов реализации принципа верховенства права, заявил министр, выступая на конференции. Он считает, что суд ЕАЭС должен стать образцом в деле обеспечения верховенства права в Союзе. Это значит, что решения суда должны исключать возможность их двоякого толкования и полностью соответствовать имеющейся правовой базе.

Заместитель председателя Сената парламента Казахстана Бектас Бекназаров отметил необходимость дальнейшего расширения полномочий, компетенций суда ЕАЭС в разрешении споров. "И это должно происходить за счет уменьшения полномочий Евразийской экономической комиссии. Представители того или иного государства-члена в любом случае отстаивают интересы своего государства, где-то очень долго спорят и не приходят к какому-то мнению. Но если выносит решение суд, оно обязательно для всех сторон, спор будет окончен в очень скором времени".

На конференции высказаны мнения о важности гармонизации национальных законодательств.

Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, практикующих юристов.

Обсуждаются различные аспекты правовой системы Евразийского экономического союза. Отдельные дискуссионные сессии посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Кроме того, программой предусмотрено обсуждение вопросов применения права Союза судебными органами его государств-членов.

Евразийский экономический союз, объединяющий пять государств-членов, в этом году отмечает две юбилейные даты - пятилетие Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие инициативы евразийской интеграции.-0-