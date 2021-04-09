Порядок использования кассового оборудования скорректирован в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок использования кассового оборудования при приеме платежей скорректирован в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка от 7 апреля 2021 года №203/4, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом, в частности, установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны установить и использовать платежные терминалы, обеспечивающие в том числе прием к оплате банковских платежных карточек международных платежных систем Visa и MasterCard, внутренней платежной системы "БЕЛКАРТ", эмиссию которых осуществляют банки Беларуси, кроме случаев, установленных законодательством.

Также внесены корректировки в перечень объектов (видов деятельности), в которых (при осуществлении которых) юрлица и ИП обязаны установить и использовать платежные терминалы. Кроме установленных этим перечнем объектов такое оборудование теперь должно быть установлено в том числе в объектах бытового обслуживания населения; кассах пассажирских терминалов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций; объектах оказания услуг, связанных с организацией охоты, временным проживанием охотников, а также в которых осуществляется торговля пиломатериалами; объектах оказания услуг, связанных с организацией рыболовства.

Постановлением вносится ряд изменений в положение об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа. В частности, установлено, что его действие в части необходимости использования кассового оборудования и (или) платежных терминалов не распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей, принимающих средства платежа с использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений, позволяющих в соответствии с требованиями банковского законодательства сформировать платежные инструкции, при осуществлении расчетов в безналичной форме в транспортных средствах при выполнении автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении, а также городским электрическим транспортом.

Ряд положений постановления вступает в силу после официального опубликования.-0-