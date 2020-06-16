Порядок координации работ по стандартизации определили в ЕАЭС

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС определили порядок координации работ по стандартизации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта по итогам пятого заседания Совета руководителей национальных органов по стандартизации стран - участниц ЕАЭС.

Программа заседания включала девять вопросов, актуальных для развития стандартизации на евразийском пространстве.

По результатам их рассмотрения стороны одобрили проект порядка координации работ по стандартизации в ЕАЭС. "Этот документ устанавливает правила координации работ между национальными органами государств-членов по вопросам разработки, принятия, внесения изменений, пересмотра, а также применения стандартов и методик испытаний, необходимых для исполнения требований технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза). После некоторых уточнений он будет внесен на заседание Коллегии ЕЭК. Применение документа повысит эффективность работ по стандартизации, имеющих важнейшее значение для обеспечения единого подхода в реализации технических регламентов ЕАЭС", - пояснили в пресс-службе.

Участники совета также обсудили комплекс вопросов, связанных с разработкой и применением межгосударственных стандартов (ГОСТ), включением их в перечни стандартов, принятые для реализации технических регламентов. При этом акцентировалось внимание на необходимости обязательного присоединения всех стран ЕАЭС к принимаемым ГОСТам, заблаговременного уведомления ЕЭК о намерении отменить (заменить) на своей территории тот или иной документ его обновленной версией. В этой работе должно быть усилено взаимодействие между национальными институтами по стандартизации государств-членов.

Дополнительно будут проработаны вопросы включения валидированных методик исследований в перечни стандартов к техническим регламентам ЕАЭС, а также доступа к текстам ведомственных документов (МУ, МУК, МВИ), содержащихся в этих перечнях.

Национальным институтам по стандартизации стран ЕАЭС предстоит синхронизировать свои усилия в переводе международных (региональных) стандартов на русский язык и формировании такой базы, в том числе с целью предоставления промышленности и бизнес-сообществам.

Заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя Госстандарта Беларуси Валентина Татарицкого. В мероприятии также приняли участие министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко и представители Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК, руководители национальных органов по стандартизации Армении, Казахстана, Кыргызстана и России.

Следующее заседание совета планируется провести осенью 2020 года.-0-