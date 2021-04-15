15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок предоставления услуг по денежным переводам скорректировали в Беларуси. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 5 апреля 2021 года №87, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определен порядок предоставления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Беларуси, их обособленными и структурными подразделениями услуг по денежным переводам в белорусских рублях и иностранной валюте посредством соответствующих систем.

В документе определены особенности выполнения денежных переводов, идентификации клиентов и их представителей, уточнены вопросы оформления заявлений на перевод и на получение перевода. Также урегулирован порядок предоставления банком-владельцем (банком-участником) услуг по денежным переводам. Кроме того, скорректирован перечень сведений о системах денежных переводов и условиях их выполнения, определен перечень реквизитов заявления на перевод или его получение, указываемых клиентом, и их описание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-