Порядок производства семян сельхозрастений определен в Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок производства семян сельскохозяйственных растений определен в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 октября 2021 года №63, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждено положение, определяющее порядок производства семян сельхозрастений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - субъектами семеноводства. Указано, как будут производиться семена зерновых и зернобобовых, технические и масличные семена, семена кормовых, плодовых и ягодных, а также овощных и бахчевых сельскохозяйственных растений.

В документе говорится: нужно обеспечить производство семян сельхозрастений с наилучшими сортовыми хозяйственно полезными качествами для ежегодных сортосмены и сортообновления семян в нужном количестве.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года.-0-