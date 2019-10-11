Порядок реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий определен в Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 15 августа 2019 года №47, опубликованном на
В документе даны определения основным терминам, указаны способы и сроки маркировки товаров. Также описывается оборудование, используемое для нанесения и считывания кодов идентификации.
Устанавливается порядок регистрации участников пилотного проекта и уполномоченных органов в автоматизированной информационной системе (АИС), а также порядок маркировки, мониторинга движения изделий, приобретения, изготовления и реализации знаков защиты.
Кроме того, в правилах представлены состав и объем сведений о маркированной продукции, содержащихся в информационных сервисах и доступных заинтересованным лицам. Закреплено взаимодействие АИС с информационными системами уполномоченных органов.
Как сообщалось ранее, пилотный проект реализуют в Беларуси с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020-го на добровольной основе. К нему подключены министерства финансов, по налогам и сборам, антимонопольного регулирования и торговли, связи и информатизации и Государственный таможенный комитет. Маркировка состоит из знака защиты и кода идентификации.
Издательство "Белбланкавыд" является оператором АИС, доступ к системе предоставляется безвозмездно.
По результатам пилотного проекта будет принято решение о целесообразности введения на территории Беларуси обязательной маркировки ювелирных изделий.-0-