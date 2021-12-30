Порядок закупки бумаги и картона за счет собственных средств можно обсудить на Правовом форуме

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 года №229", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Предмет правового регулирования проекта - общественные отношения, возникающие при закупке товаров (работ, услуг) за счет собственных средств. В частности, речь идет о закупке отходов бумаги и картона (макулатуры) для нужд собственного производства, а также услуг (работ), связанных с экспортом целлюлозы.

Организатор общественного обсуждения - Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Свои замечания и предложения с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года можно высказать в специальной теме на Правовом форуме.-0-