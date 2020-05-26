Порядок закупок за деньги со спецсчета Оператора ВМР вынесен на общественное обсуждение

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Совета Министров о закупках товаров (работ, услуг) за счет денежных средств, поступающих на специальный счет Оператора вторичных материальных ресурсов (ВМР), вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документ подготовлен во исполнение указа Президента от 17 января 2020 года №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки" для регулирования отдельных вопросов, связанных с расходованием средств, поступающих от производителей и поставщиков государственному учреждению "Оператор вторичных материальных ресурсов", а именно для определения порядка закупок товаров (работ, услуг) получателями этих средств при реализации мероприятий.

Как отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, специалисты которого являются разработчиками проекта постановления, принятие этого документа не повлияет негативно на условия осуществления предпринимательской деятельности, поскольку не предусматривается введение новых обязанностей, запретов и ограничений, расходов для юрлиц и ИП по сравнению с уже действующим законодательством. "Проект документа регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг исключительно для получателей средств, поступающих на счет Оператора ВМР. Положения проекта позволят минимизировать заключение договоров на невыгодных для получателя и Оператора условиях, а значит, предотвратить излишнее и неэффективное расходование денег", - пояснили в ведомстве.

Организатор общественного обсуждения - Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 мая по 5 июня.-0-