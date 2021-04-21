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21 апреля 2021, 17:05

После вступления Беларуси в ВТО объем господдержки сельского хозяйства не снизится - МИД

Фото из архива
Фото из архива

21 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. После завершения переговоров о вступлении Беларуси в ВТО объем господдержки отечественного сельского хозяйства не снизится, но предстоит переформатировать систему ее предоставления. Об этом сообщил атташе отдела ВТО и унификации торговых режимов департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Беларуси Михаил Зеленовский в ходе регионального круглого стола с бизнес-сообществом, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема государственной поддержки сельского хозяйства актуальна для всех стран, причем Европейский союз является лидером по ее объемам, отметил Михаил Зеленовский.

Он напомнил, что по правилам ВТО внутренняя поддержка сельхозпроизводства делится на три корзины - красную, желтую и зеленую. В красной корзине запрещенные меры (прямое субсидирование экспорта и импортозамещения, ряд других мер), и от них придется отказаться после присоединения к ВТО. В желтую корзину попадают инструменты, которые искажают конкуренцию, но их применение допустимо в рамках ВТО по согласованию с заинтересованными членами организации, прежде всего странами, которые относятся к крупнейшим экспортерам сельхозпродукции.

"Мы исходим из того, чтобы размер такой поддержки зафиксировать на максимально возможном уровне. Но надо понимать, что после завершения переговоров о вступлении Беларуси в ВТО объемы господдержки сельского хозяйства фактически не снизятся, мы лишь переформатируем каналы ее предоставления с использованием инструментов из зеленой корзины, в том числе субсидий на инфраструктурные, научные, образовательные проекты", - пояснил Михаил Зеленовский. Об этом свидетельствует опыт России и Казахстана: там после присоединения к ВТО господдержка в абсолютных значениях не сократилась, но произошла перестройка системы ее выделения. К такому переформатированию необходимо быть готовым и в Беларуси.

Региональный круглый стол с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси в ВТО организован в рамках информационной кампании "Неделя ВТО в Республике Беларусь - 2021". Во время мероприятия представители Министерства иностранных дел, Минэкономики и национальные эксперты в области внешней торговли и ВТО рассказали о вопросах таможенно-тарифной защиты белорусских производителей, механизмах доступа белорусских товаров на рынки третьих стран, возможностях продвижения экспорта услуг в рамках вступления страны в ВТО.-0-

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