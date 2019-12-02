Послы Беларуси и Сингапура обсудили совместные инвестиционные проекты

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Реализация белорусско-сингапурских инвестиционных проектов рассмотрена сегодня в Москве на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко и посла Сингапура в РФ Премджита Садасивана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусской дипмиссии.

"Обсуждены направления активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Сингапура на двусторонней основе и в рамках Евразийского экономического союза, перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в различных сферах", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Сингапуром установлены 12 августа 1992 года. В январе-сентябре текущего года товарооборот между двумя странами составил $33,6 млн, увеличившись на 16,8% к аналогичному периоду 2018 года.-0-