Посол: Беларусь и Индия имеют огромный потенциал сотрудничества в различных сферах

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия имеют огромный потенциал сотрудничества в различных сферах. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа на встрече с представителями белорусских предприятий и организаций в Белорусской торгово-промышленной палате, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

В мероприятии принял участие председатель БелТПП Владимир Улахович, руководители и представители 20 белорусских компаний. К онлайн-трансляции встречи на платформе Zoom подключились более 80 представителей отечественного бизнеса, работающих в сферах машиностроения, текстильной промышленности, производства продуктов питания, фармацевтики, банковских услуг.

Владимир Улахович отметил, что Индия - это страна с емким рынком, которая активно развивается и шаг за шагом приближается к статусу лидера мировой экономики. Сотрудничество с Беларусью отвечает интересам Индии, белорусская продукция машиностроения, химической отрасли пользуется спросом на рынке этой страны. Для развития взаимодействия деловых кругов двух стран созданы необходимые условия: осуществляется обмен визитами бизнес-делегаций, функционирует деловой совет.

"Мы создали довольно неплохую инфраструктуру и систему поддержки нашего сотрудничества. И встреча с послом - еще один шаг на этом пути. Сегодняшнее мероприятие дает уникальную возможность получить новейшую информацию об Индии, укрепить деловые связи, инвестиционное сотрудничество", - сказал председатель БелТПП.

Посол Алок Ранджан Джа в свою очередь подчеркнул, что Индия придает большое значение взаимодействию с Беларусью. Страны имеют огромный потенциал и прекрасные перспективы сотрудничества в различных сферах. Он выразил уверенность, что бизнес Беларуси и Индии заинтересован в скорейшем возвращении к традиционному формату диалога и тому уровню отношений, который был до пандемии.

Участникам встречи представлены перспективные направления белорусско-индийского взаимодействия, новые экспортные ниши для белорусской продукции на рынке Индии, особенности делового и инвестиционного климата, туристический потенциал, финансовые инструменты поддержки иностранного бизнеса в этой стране.

По завершении пленарной части мероприятия представители белорусских компаний провели переговоры с иностранным послом, получили возможность напрямую задать интересующие их вопросы о развитии отношений с индийскими партнерами.-0-

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