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27 января 2021, 18:52

Посол Беларуси на встречах в румынской Трансильвании обсудил перспективы межрегиональных связей

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный в историческом регионе Трансильвания уезд Сэлаж. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Румынии.

"По приглашению руководства города Шимлеу-Силванией дипломат принял участие в официальной церемонии по случаю годовщины объединения Румынии, на которой присутствовали члены правительства этой страны, руководство мэрии. Андрей Гринкевич также принял участие в мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв холокоста, в том числе организованные Музеем памяти жертв холокоста Северной Трансильвании", - сообщили в белорусском загранучреждении.

Кроме того, посол Беларуси провел встречи и переговоры с префектом уезда Сэлаж Вирджилом Цуркашем, председателем уездного совета Дину Янку-Сэлэжану, руководством города Шимлеу-Сильванией. Глава белорусской дипломатической миссии посетил некоторые учреждения культуры и образования, предприятия по деревообработке, производству мебели, текстиля, продуктов питания, а также туристические компании.

Дипломат на встречах презентовал торговый, промышленный, экономический, инвестиционный и туристический потенциал Беларуси, а также обсудил весь спектр двустороннего взаимодействия. Речь шла о развитии межрегионального сотрудничества, установлении побратимских связей, сотрудничестве в области образования, культуры и туризма.

Сэлаж - румынский уезд с развитой индустриально-аграрной экономикой. Там сосредоточены предприятия по производству автотехники и автокомпонентов, шин, имеются предприятия пищевой промышленности, деревообработки и производства мебели. На территории уезда разрабатывается ряд крупных месторождений полезных ископаемых.-0-

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