Посол Беларуси обсудил перспективы сотрудничества с деловыми кругами китайской провинции Шаньдун

7 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Юрий Сенько посетил провинцию Шаньдун, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Пекине.

Дипломат побывал на градообразующих предприятиях региона - "Вэйчай" (производство двигателей), "Шантуй Констракшн" (дорожно-строительная техника), "Шаньдун Лингун" (горнодобывающая техника), "Шаньдун Хуалин" (кабельная продукция), "Чжунхэн" (трансграничная электронная коммерция) и провел переговоры с руководством компаний.

Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества с Республикой Беларусь, а также перспективные сферы взаимодействия с белорусскими партнерами.

Посол предложил рассмотреть реализацию на территории Беларуси и Китая совместных проектов с белорусскими компаниями схожего профиля деятельности. Китайским партнерам также презентованы инвестиционные возможности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Руководитель дипломатической миссии посетил белорусский торговый павильон в международном торговом центре Greenland Jinan, официальное открытие которого запланировано на апрель 2022 года. Для деловых кругов провинции Шаньдун в белорусском павильоне была организована презентация и дегустация продукции Витебской области.-0-