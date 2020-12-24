Посол Беларуси обсудил возможности расширения сотрудничества финляндского бизнеса с белорусскими зверохозяйствами

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев посетил один из крупнейших в мире аукционов по продаже меха "Сага фурс", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Алексей Самосуев провел переговоры с управляющим директором аукциона Магнусом Льюнгом и бизнес-менеджером по Восточной Европе Дмитрием Ларионовым. Стороны обсудили итоги прошедшего в онлайн-формате 15-17 декабря пушного аукциона. С учетом существенного роста стоимости проданной пушнины, в частности норки, обсуждены возможности расширения сотрудничества финляндского бизнеса с "Белкоопсоюзом" и белорусскими зверохозяйствами в 2021 году.

Сотрудники посольства также ознакомились с передовой системой контроля качества, учета, сортировки и предпродажной подготовки представленных в "Сага фурс" разнообразных видов меха, поставляемых с аукциона потребителям по всему миру.-0-