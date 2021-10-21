Посол Индии: биржевые торги играют важную роль в развитии торговли с Беларусью

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биржевая площадка может сыграть важную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества Индии с Беларусью, став надежным связующим звеном между компаниями. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан во время посещения центрального офиса Белорусской универсальная товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

По мнению дипломата, применение биржевого механизма позволит сделать структуру взаимного товарооборота более сбалансированной за счет увеличения объемов реализации таких востребованных в Индии товаров, как пиломатериалы, изделия из черных металлов и нефтехимическая продукция.

"Сейчас большую долю в товарообороте между нашими странами занимают калийные удобрения. Но ведь есть еще множество других товаров, которые белорусские производители могли бы поставлять в Индию, а индийские - в Беларусь. В первую очередь это пиломатериалы, металлоизделия, нефтехимия, продукты питания. С помощью биржевой площадки у нас получится увеличить объемы торговли этими видами продукции. В этом отношении биржа - действительно перспективный инструмент, о котором должна знать каждая индийская компания, планирующая работать в Беларуси и в Восточной Европе в целом", - подчеркнул Алок Ранджан.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский согласился с необходимостью более активного информирования индийского бизнеса о возможностях участия в биржевых торгах и предложил объединить усилия с посольством Индии в части проведения совместных мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли и установление деловых контактов между белорусскими и индийскими предприятиями. Он также напомнил, что на БУТБ аккредитованы более 3 тыс. компаний из Евросоюза, которым было бы интересно покупать производимые в Индии товары.

"Если у нас получится наладить торговлю между белорусскими и индийскими компаниями через биржевую площадку, то компании из Евросоюза обязательно проявят интерес к предложениям индийских экспортеров. В этом смысле показателен пример Китая. Как только мы начали серьезно прорабатывать данный рынок и выстроили оптимальную логистику, европейские компании сразу же подхватили эту тему и стали использовать нашу торговую платформу для взаимодействия с предприятиями из Поднебесной. Поэтому наш слоган "Будь с нами - торгуй со всем миром" - это не просто слова, а руководство к действию", - отметил Александр Осмоловский.

По итогам встречи стороны договорились проработать возможность проведения до конца текущего года первого белорусско-индийского биржевого форума, который позволит познакомить деловые круги Индии с ключевыми особенностями и преимуществами белорусской биржевой площадки и станет отправной точкой для долгосрочного и плодотворного сотрудничества БУТБ с посольством Индии.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-