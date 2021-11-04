Посольство Беларуси рассказало о решении украинских судов относительно Торгового дома "МАЗ-Украина"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружной административный суд города Киева 2 ноября, рассмотрев дело по иску Торгового дома "МАЗ-Украина" и ООО "Стрит авто" к Межведомственной комиссии по международной торговле и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, полностью удовлетворил данный административный иск. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

"Суд признал противоправным и отменил решение Межведомственной комиссии по международной торговле от 16 апреля 2021 года № 486/2021/4411-03 "Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь в отношении законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применении адекватных мер" в части введения специальной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости в отношении импорта в Украину товара происхождением из Беларуси, который импортируется ООО "Торговый дом "МАЗ-Украина" и ООО "Стрит авто" (колесная техника)", - говорится в сообщении.

Суд признал противоправными действия Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по возбуждению, проведению расследования и представления Межведомственной комиссии по международной торговле материалов об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применении адекватных мер в ответ.

Накануне Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационные жалобы Министерства экономики Украины и Ассоциации украинских автопроизводителей "Укравтопром" на постановление Окружного административного суда города Киева от 06 мая 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 05 июля 2021 года об обеспечении административного иска в деле № 640/11995/21 по административному иску ООО "Торговый дом "МАЗ-Украина" к Межведомственной комиссии по международной торговле и Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о признании противоправными действий, признании противоправным и недействительным решения.-0-