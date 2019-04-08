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Посольство Беларуси в Украине констатирует большой интерес деловых кругов к Форуму регионов

Экономика 08.04.2019 | 10:01
Фото из архива
Фото из архива

8 апреля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Украине констатирует большой интерес деловых кругов ко второму Форуму регионов двух стран, который пройдет в октябре этого года в Житомире. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил глава белорусской дипломатической миссии в Украине Игорь Сокол.

По мнению посла, такой интерес бизнес-сообщества абсолютно закономерен, учитывая итоги первого форума, прошедшего в октябре 2018 года в Гомеле. "По данным статистики, все наши области (кроме Могилевской) и город Минск существенно нарастили объемы экспорта в Украину. За прошедшие после форума пять месяцев рост экспорта по областям находился в диапазоне от 130% до 200%", - проинформировал Игорь Сокол.

В настоящее время полным ходом идет процесс подготовки ко второму форуму. "В марте состоялась моя рабочая поездка в Житомирскую область, прошли встречи с председателем местной областной администрации Игорем Гундичем и мэром Житомира Сергеем Сухомлиным. Мы посетили объекты, на базе которых планируется проведение мероприятий. В регионе уже создан и работает областной организационный комитет по подготовке и проведению форума. Контактные данные ответственных лиц Житомирского оргкомитета уже направлены в белорусские облисполкомы и Мингорисполком", - сказал посол.

Сейчас белорусская сторона ожидает, когда будет окончательно сформирован состав украинского оргкомитета. Вероятнее всего, его возглавит вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

На 25 апреля в Житомире запланировано проведение первого заседания белорусско-украинской рабочей группы по межрегиональному и трансграничному сотрудничеству, в состав которой входят представители руководства ряда областей Беларуси и Украины. В ходе мероприятия предполагается предметно обсудить предстоящий форум.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, сотрудничество, Украина, форумы
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