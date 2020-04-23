Посольство назвало топ-10 российских регионов, импортирующих белорусские товары

23 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посольство Беларуси в России опубликовало на своем сайте список российских регионов, которые в 2019 году больше всего импортировали белорусских товаров, сообщает БЕЛТА.

"В десятку лидеров, импортирующих товары из Беларуси, по итогам 2019 года вошли: Московская область, Москва, Смоленская область, Санкт-Петербург, Брянская область, Республика Татарстан, Кемеровская, Калининградская, Ленинградская и Свердловская области, - перечислили в дипмиссии. - На их долю приходилось 70,8% белорусского экспорта в Россию".

В топ-10 поставщиков товаров в Беларусь вошли: Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Пермский край, Калужская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область. На их долю приходилось 73,4% российского импорта в Беларусь.

"Положительная динамика экспорта обеспечена в торговле с 49 субъектами Российской Федерации", - констатировали в посольстве.

Сотрудничество Беларуси с субъектами России осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (78 соглашений с 71 российским регионом). Кроме того, в рамках межрегионального сотрудничества заключено около 400 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами РФ, а также между белорусскими районами, городами и российскими муниципальными образованиями.

"С целью наращивания белорусского экспорта на российский рынок принимаются меры по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества, - подчеркнули в дипмиссии. - В 2019 году организовано 108 визитов белорусских делегаций в российские регионы и 28 визитов/встреч Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России с руководителями субъектов РФ. Беларусь посетила 71 делегация российских регионов, в том числе семь - во главе с губернаторами. Состоялось 263 визита делегаций белорусских деловых кругов и 126 визитов представителей российского бизнеса в Беларусь".

Проведено 29 заседаний двусторонних рабочих групп (советов делового сотрудничества) с субъектами России. Подписано 162 межрегиональных документа о сотрудничестве с 47 регионами России. Белорусские организации приняли участие в 220 ярмарках в российских городах по продаже белорусской продукции, а также в 269 выставках, форумах, презентациях в российских регионах.-0-