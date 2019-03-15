Посольство в Армении отреагировало на публикации о качестве белорусской мясной продукции

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Армении опубликовало на своем сайте материал в связи с недавними публикациями в отдельных армянских СМИ относительно качества и происхождения белорусской мясной продукции, сообщает БЕЛТА.

Диппредставительство в этой связи отметило, что в Беларуси разработана и поддерживается на высоком уровне система государственного ветеринарного контроля безопасности производимой мясной продукции. Все мясоперерабатывающие предприятия входят в "Реестр производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения". Предприятия, имеющие право поставок на территорию других стран - членов ЕАЭС, включены также в "Реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза". Кроме того, на всех мясоперерабатывающих предприятиях Беларуси внедрены системы менеджмента качества и безопасности НАССР или организована работа на основе принципов НАССР.

"Ежемесячно белорусские мясоперерабатывающие предприятия подвергаются мониторинговым обследованиям, при которых специалисты государственной ветеринарной службы ГУ "Ветеринарный надзор" контролируют на данных предприятиях соблюдение ветеринарно-санитарного законодательства Республики Беларусь и ЕАЭС. Также не менее двух раз в год проводятся мониторинговые проверки закрепленных за перерабатывающим предприятием хозяйств - поставщиков сырья (колхозов, ферм)", - говорится в материале на сайте посольства.

В стране ежегодно разрабатываются и выполняются национальные программы мониторинга безопасности производимых и импортируемых продовольственного сырья и пищевой продукции. "Отбор проб продукции осуществляется на предприятиях без предварительного уведомления, внезапно. То есть изготовитель не знает, когда именно придет госветинспектор, какую продукцию он будет отбирать и для контроля каких показателей. Это позволяет получить реальную картину безопасности и качества нашей производимой продукции. Следует также добавить, что и само предприятие согласно белорусскому законодательству обязано проводить свой собственный внутренний контроль", - подчеркивают в диппредствительстве.

В материале приводятся и другие аргументы в пользу высокого качества и безопасности отечественной продукции, в том числе поставляемой на рынки ЕАЭС.

"Таким образом, в Беларуси созданы все необходимые условия для поставок на рынки государств - членов ЕАЭС качественной и безопасной мясной продукции, прошедшей тщательный контроль как со стороны государства, так и производителя, и гарантирующей белорусское происхождение и прослеживаемость экспортируемой продукции по принципу "от фермы до стола", - заключили в посольстве.-0-