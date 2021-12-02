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02 декабря 2021, 11:38

Пост-миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности пройдет в Беларуси 5-13 декабря

Фото из архива
Фото из архива
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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь 5-13 декабря примет пост-миссию МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (пост-миссия IRRS). Об этом сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре, который координирует подготовку к миссии.

"Проведение пост-миссии IRRS продолжит последовательные действия Беларуси по приглашению в страну международных оценочных миссий и партнерских проверок, результаты которых используются для дальнейшего совершенствования созданной с нашей стране инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов на основе рекомендаций МАГАТЭ и лучшего международного опыта", - отметили в Госатомнадзоре.

Руководитель пост-миссии IRRS - представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц. Команда экспертов состоит из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, России, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. С белорусской стороны с ними будут работать представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел.

Задачей предстоящей пост-миссии является обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS, которая прошла в Беларуси в октябре 2016 года. Программа работы пост-миссии включает вступительное совещание с представителями заинтересованных органов государственного управления и организаций страны, интервьюирования белорусских руководителей по направлениям (модулям) миссии, посещение площадки Белорусской АЭС, подготовку и обсуждение с белорусской стороной проекта отчета, который будет представлен на заключительном совещании 13 декабря. Непосредственно после этого мероприятия руководство пост-миссии и представители белорусской стороны пообщаются с прессой.

В преддверии проведения пост-миссии Госатомнадзор совместно с заинтересованными провел самооценку и направил соответствующие материалы в МАГАТЭ в начале октября 2021 года.

Миссия IRRS была проведена в Беларуси в 2016 году. Более 20 экспертов всесторонне изучили регулирующую инфраструктуру страны и деятельность на предмет их соответствия рекомендациям МАГАТЭ. Они пришли к выводу, что в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности, в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Эксперты отметили две положительные практики, сформулировали 25 рекомендаций и 20 предложений по дальнейшему совершенствованию регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности и ее отдельных компонентов, которые послужили основой для разработки соответствующего национального плана мероприятий. Отчет миссии IRRS 2016 года размещен в открытом доступе на сайте Госатомнадзора.-0-

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