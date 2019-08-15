Поставка зерна по госзаказу в Беларуси выполнена более чем на 80%

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. План поставок зерна в счет госзаказа в Беларуси выполнен на 82%, уже поставлено 667,9 тыс. т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 15 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 1,79 млн га, что составляет 83,7% от запланированного. Белорусские аграрии намолотили почти 5,7 млн т зерна при средней урожайности 31,8 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату - 26,7 ц/га).

В лидерах Брестская область: здесь убрано 98,7% площадей, намолочено свыше 1 189 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 93,9% площадей, намолотив более 1 147 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании и Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 84,7%, намолот составляет 1 466,9 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 83,5% площадей (намолочено 594 тыс. т зерна), Могилевской - с 81,1% (640,4 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 60,6% площадей. Аграрии намолотили 659,2 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 162 тыс. га.-0-