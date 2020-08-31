Поставки белорусских большегрузов и сотрудничество в АПК - Семашко посетил Кузбасс и Сахалин

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 24-29 августа совершил рабочие поездки в Кемеровскую область (Кузбасс) и на Сахалин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Во время визита в Беловском районе Кемеровской области был открыт крупнейший в России Центр технической поддержки БЕЛАЗ. "Проведены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества с Кузбассом, обсуждены перспективные вопросы поставок карьерных самосвалов и технического сопровождения", - отметили в пресс-службе.

С участием министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика прошли переговоры с руководителями горнорудных и добывающих компаний по текущим и перспективным поставкам карьерной техники в российский регион.

На Сахалине белорусская делегация посетила Солнцевский угольный разрез, где недавно приступили к работе 14 новых белорусских карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 т. Здесь белорусская делегация провела переговоры с руководством предприятия: обсуждалось дальнейшее техническое партнерство.

"Особое внимание было уделено проблематике агропромышленного сотрудничества. Делегация посетила совхоз "Корсаковский" и уникальный агрогородок, который был построен силами белорусских специалистов. По результатам встреч с партнерами из российских регионов достигнуты принципиальные договоренности, направленные на активизацию взаимовыгодного регионального сотрудничества", - добавили в дипмиссии.-0-