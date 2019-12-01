1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки белорусских стройматериалов в Калининградскую область в этом году выросли на 60%, сообщил губернатор этой области России Антон Алиханов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Калининград был одним из российских городов, который в 2018 году принимал чемпионат мира по футболу. В ходе подготовки белорусской стороной поставлялось туда больше количество строительных материалов. "Настолько нам понравилось качество, скорость доставки, отзывчивость наших контрагентов из Беларуси, что мы в этом году почти на 60% (несмотря на то что эти стройки уже закончились) нарастили объем закупок из Беларуси. Это показывает качественную приверженность нашей области к такого рода контактам", - сказал Антон Алиханов.

Касательно общественного транспорта, в Калининградской области с успехом эксплуатируются минские автобусы. По словам губернатора, они хорошо себя зарекомендовали. "Я думаю, город Калининград продолжит эту практику. Важно одного производителя выбрать и с ним идти дальше. Поэтому я считаю, что у МАЗа здесь хорошие перспективы", - сказал он.

Ведутся переговоры по поводу закупки электробусов. С "Белкоммунмашем" планируется очень детально обсудить все вопросы, в том числе создание инфраструктуры зарядных станций. "Если мы сможем договориться, уверен, что белорусские компании смогут активно поучаствовать в конкурсе, который мы хотим провести в следующем году. Честно скажу, нам понравилась та продукция, которую мы увидели", - добавил Антон Алиханов.

Делегация самого западного региона России уже посещала Минск два года назад. Тогда была достигнута договоренность приложить все усилия для роста товарооборота. В результате в 2018 году по сравнению с предыдущим товарооборот удалось практически удвоить.-0-