Поставки нефти и реализация нефтепродуктов - "Белнефтехим" и SOCAR расширят сотрудничество

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный концерн по нефти и химии и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на журнал "Вестник "Белнефтехима".

Меморандум предусматривает расширение возможностей сторон в области производства и реализации нефти и нефтепродуктов. Основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских нефтеперерабатывающих заводах для повышения эффективности.

В меморандуме оговаривается сотрудничество при реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.-0-