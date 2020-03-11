Поставки нефти, торговля, евразийская интеграция - Румас обозначил темы переговоров с Мишустиным

11 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поставки российских энергоносителей, в том числе нефти, двусторонняя торговля и развитие евразийской интеграции - такие темы обозначил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент БЕЛТА.

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Румас: объем торговли с Россией сократился, но и снизилось отрицательное сальдо На это обратил внимание премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.