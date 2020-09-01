1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки нефти в Беларусь в сентябре составят 1,6 млн т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Всего в Беларусь в сентябре поставят 1,606 млн т нефти, в том числе 1,45 млн т - из России трубопроводным транспортом. Остальное - танкерным и железнодорожным", - рассказали в концерне.

Как сообщалось, Беларусь ожидает очередную партию нефти из Азербайджана. Танкер должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Нефть поступит на Мозырский НПЗ.-0-