Поставки техники, лифтов: о чем договорилась группа по сотрудничеству Беларуси и Ульяновской области

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Ульяновской области Российской Федерации состоялось сегодня в Мингорисполкоме под руководством заместителя председателя Артема Цурана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной мэрии.
Участники рассмотрели основные вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили промежуточные итоги выполнения плана мероприятий на 2020-2022 годы. Особое внимание уделено вопросам поставок транспортной техники, взаимодействия в агропромышленном секторе и в культурно-гуманитарной сфере.
"Достигнуты договоренности о возобновлении поставок лифтового оборудования, пассажирской и коммунальной техники. Ульяновская сторона выразила заинтересованность в приобретении электрозарядных станций и водоочистительного оборудования", - добавили в пресс-службе.
По итогам 9 месяцев текущего года товарооборот Беларуси с Ульяновской областью составил $59,9 млн, экспорт увеличился в 1,5 раза и составил $24,5 млн, импорт - $35,4 млн.
В основном в российский регион шли поставки специфических товаров, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов; солода; пластмассовой тары; котлов центрального отопления; древесноволокнистых плит; насосов жидкостных; труб, трубок и профилей бесшовных из черных металлов; опок, поддонов и форм для металлолитейного производства, полимеров пропилена, проволоки из нелегированной стали.-0-