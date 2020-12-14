Поставки в 55 стран: резиденты СЭЗ "Гродноинвест" расширяют географию экспорта

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" расширяют географию экспорта, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
В январе - октябре резиденты СЭЗ экспортировали продукцию в 55 стран мира. География расширилась благодаря странам дальнего зарубежья, таким как Бангладеш, Зимбабве, Исландия, Перу, Сомали и другие.
"Всего за 10 месяцев экспорт составил около $778 млн. Основными рынками сбыта традиционно остаются страны СНГ (79% общего объема экспорта), а также члены Европейского союза: Польша, Литва, Румыния, Латвия, Германия", - рассказали в администрации свободной экономической зоны.
Экспорт в страны ЕС превысил $156 млн - на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенно выросли поставки в Германию, Канаду, Республику Корея, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, США, Турцию, Швейцарию и Эстонию.
Основу экспорта резидентов составляют изделия из дерева и мебель, удобрения, химические продукты, изделия из пластмасс и металлов, продукты питания и сельского хозяйства, текстильные изделия, автокомпоненты.-0-