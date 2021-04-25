25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки в Украину техники МАЗ после 1 мая продолжатся в полном объеме. Такая информация размещена на официальном сайте Минского автомобильного завода в связи с решением Межведомственной комиссии по международной торговле Украины ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% таможенной стоимости, сообщает БЕЛТА.

"Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки. ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина" (официальный дистрибьютор. - Прим. БЕЛТА) продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что все клиенты Торгового дома "МАЗ-Украина" получат надежную и комфортную автотехнику согласно оговоренному количеству и точно в срок.

Рынок Украины - один из стратегически важных для Минского автомобильного завода. За время сотрудничества предприятие изготовило и поставило полторы тысячи единиц пассажирской техники во все регионы страны. Особенно продуктивными были последние три года, когда поставки достигли 250 единиц в год. В грузовом сегменте количество реализованной за последние шесть лет автотехники превысило 8 тыс. единиц.

Грузовая техника МАЗ неустанно трудится на благо украинских сельскохозяйственных предприятий, участвует в строительстве и масштабных грузоперевозках, тем самым внося свою лепту в укрепление экономического потенциала страны, а автобусы воплощают комплексное решение социальной задачи, обеспечивая комфортные пассажирские перевозки украинских граждан.

"За годы успешных двусторонних отношений стало очевидно, что между нашими странами существуют огромные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, и ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" готово к реализации совместных проектов в различных сферах экономики Украины", - говорится в сообщении.-0-