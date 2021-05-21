Поставленные перед стройотраслью задачи в этом году будут выполнены - Пархамович

Прошлый год выдался непростым для всех сфер экономики страны, в том числе и для строительного комплекса. Вместе с тем это абсолютно не помешало Министерству архитектуры и строительства определить для отрасли амбициозные планы на этот год. Более того, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии ведомства, где подвели итоги работы в первом квартале 2021 года, высказал мнение, что поставленные задачи в текущем году будут выполнены.

"На сегодня одна из главных задач отрасли связана с полной загрузкой производственных мощностей, способствующей росту заработной платы, обеспечению ее своевременной выплаты и сохранению благоприятного климата в трудовых коллективах", - отметил министр. Он также сообщил, что по итогам первого квартала наблюдается положительная динамика: выполнены объемы промышленного производства, достигнуты плановые показатели рентабельности, энергоэффективности и жилищного строительства.

"За рассматриваемый период доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме выросла до 27,8% против 8,7% в январе - марте 2020 года, - подчеркнул Руслан Пархамович. - По итогам января - марта в республике с заделом реализуется программа жилищного строительства. Обеспечено не только увеличение объемов строительства жилья по сравнению с уровнем прошлого года, но и достижение заданных квартальных параметров прогноза".

Так, за первый квартал текущего года общий ввод жилья составил 1127,4 тыс. кв.м, это на 171 тыс. кв.м больше, чем за тот же период прошлого года (соотношение показателей - 117,9%), и на 527,4 тыс. кв.м превышает задание января - марта 2021 года (187,9%). С государственной поддержкой введено 322 тыс. кв.м жилья, что на 78,1 тыс. кв.м больше показателя первого квартала прошлого года (132%) и на 172 тыс. кв.м превышает задание января - марта текущего (214,7%).

Однако, по мнению министра, по некоторым направлениям необходимо усилить работу. "В целом по стране наблюдается спад инвестиционной активности, что оказывает влияние на объемы строительно-монтажных работ. Решению этого вопроса будет способствовать активное привлечение инвестиций в основной капитал, это приведет к полной загрузке предприятий. Да и руководителям организаций строительного сектора необходимо уделить особое внимание полной загрузке мощностей. Если по каким-либо причинам на внутреннем рынке это не представляется возможным, то нужно более активно прорабатывать внешние рынки, тем самым обеспечив выполнение экспортного показателя", - сказал Руслан Пархамович.

Кроме того, глава ведомства потребовал от руководителей организаций и предприятий отрасли обратить серьезное внимание на выполнение доведенных показателей по всем направлениям. "Перед отраслью стоят реальные для выполнения задачи, и мы с вами знаем, что нужно сделать, чтобы показать положительный результат. Напоминаю: вопрос достижения планового уровня находится на жестком контроле в министерстве", - подчеркнул он.

На заседании коллегии о работе стройорганизаций и жилищном строительстве рассказал начальник главного управления строительства и жилищной политики министерства Владислав Шаповалов. Он сообщил, что за январь - март 2021 года фактическая средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков), сложилась на уровне Br1067, а номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в целом по стране составила Br1321,6. Показатель в целом по Беларуси выполнен, коэффициент соотношения составил 0,81, добавил начальник главного управления. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индивидуальных домов построено больше во всех областях.

Начальник главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Минстройархитектуры Виктория Манова проинформировала: министерство при активном участии посольства Беларуси в России за последние два года провело переговоры с руководством 15 регионов Российской Федерации. С семью из них созданы координационные подгруппы по строительству. "Помимо существующих направлений экспортной деятельности на ближайшую перспективу сформирован портфель социальных объектов в России на общую сумму более 3 млрд российских рублей. Это школы в Калужской, Воронежской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, жилые дома в Калуге, Курске и Калининградской области", - сообщила Виктория Манова.

Также о результатах работы организаций отраслевой промышленности на заседании коллегии доложил начальник главного управления промышленности Минстройархитектуры Леонид Норик. Он отметил, что эта работа ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, наращивание экспорта, сохранение занятости и недопущение работы на склад. Способствовать развитию данного направления должно повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции на рынках сбыта, прежде всего, путем увеличения удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме и оптимизации затрат, считает эксперт.

"Общие складские запасы по министерству по сравнению с базовым периодом прошлого года сократились. За январь - март этого года их размер составил Br185,5 млн, или 113,2% к среднемесячному объему производства против 128,5% в январе - марте прошлого года", - отметил Леонид Норик. Также начальник главного управления обратил внимание: рентабельность продаж по итогам первого квартала сложилась на уровне 4,4% при установленном задании на этот период 0,5%, а задачи по энергосбережению перевыполнены, несмотря на зимний период.

В заключение министр архитектуры и строительства сообщил, что ведомство в пределах своей компетенции осуществляет постоянный мониторинг графиков строительства важнейших объектов, реализуемых по государственным инвестиционной и жилищной программам. По итогам анализа вырабатывают предложения для ускорения строительно-монтажных работ и решения проблем, связанных с ритмичностью финансирования и своевременным проведением расчетов в отрасли, а также эффективностью работы организаций строительного комплекса.

"Сегодня экономика Беларуси демонстрирует поступательный рост, а строительный сектор, несмотря на специфику, должен ему способствовать, обеспечивая выполнение всех плановых показателей. Уверен, что поставленные задачи перед отраслью в текущем году будут выполнены", - резюмировал Руслан Пархамович.

БЕЛТА.-0-