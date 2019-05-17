Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк нефти недостаточно для полной загрузки "Нафтана" - "Белнефтехим"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк чистой нефти недостаточно для полной загрузки "Нафтана", сообщили БЕЛТА в "Белнефтехиме".
"ОАО "Нафтан" по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на "Нафтан" ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязненной хлоридами, и простаивает", - сообщили в концерне.
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