Постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС обеспечивают две системы наблюдений

Погода
Курсы
ТВ-гид
Гороскоп
Фотохроника
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 января 2020
Минск
+2°C
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
EUR
2.3568
USD
2.1098
100 RUB
3.3995
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Рус
Меню
Еще
Президент
Политика
Экономика
Общество
Регионы
Происшествия
Технологии
В мире
Культура
Спорт
Афиша
Калейдоскоп
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Фотоновости
Репортаж
Видео
Инфографика
Журнал "Беларуская думка"
Журнал "Экономика Беларуси"
Газета "7 дней"
Об агентстве
Пресс-центр
Реклама
Контакты
Спецпроекты
Партизанская летопись
Страницы белорусского спорта
Традиции суверенной Беларуси
Минск и Минчане
Атомная энергетика
Плакаты БЕЛТА
Хроника Победы
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Искать:
Везде
Новости
Фото
Видео
Инфографика
Официальные видео
Пресс-центр
Плакаты
За период:
Весь
День
Неделя
Месяц
За год
Новости
16:01
РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом
Культура
16:00
Мексиканец проехал 14 тыс. километров в компании "хороших мальчиков"
Калейдоскоп
15:51
На молодежном театральном форуме "М.@rt.контакт" покажут 24 спектакля из 11 стран
Культура
15:37
Россияне обыграли хоккеистов Балтии на Рождественском турнире в Минске
Спорт
15:30
ФОТОФАКТ: Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров открылся в Минске
Культура
15:17
Минская милиция разыскивает пропавшую 35-летнюю женщину
Происшествия
15:16
Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Экономика
15:05
Австралия направит 3 тыс. резервистов на борьбу с пожарами
В мире
14:55
Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии
Экономика
14:49
Егор Герасимов не смог пробиться в основную сетку турнира в Дохе, уступив в 1-м раунде квалификации
Спорт
14:49
Что улучшилось в Минске в 2019 году: Сивак назвал важные достижения
Регионы
14:45
Легендарный Крис Норман выступит с юбилейным концертом в Минске
Культура
14:40
В Беларуси изменился перечень документов для назначения семейного капитала
Общество
14:23
Супругов и их взрослого сына обнаружили мертвыми в гродненской квартире
Происшествия
14:17
Постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС обеспечивают две системы наблюдений
Экономика
14:14
Албанский полузащитник Элис Бакай перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"
Спорт
14:11
В Могилеве поздравили мам и малышей, рожденных в новогоднюю ночь
Регионы
13:57
Житель Гродно на остановке угрожал женщине заведенной бензопилой
Происшествия
13:51
В первые дни 2020 года в Беларуси на пожарах погибли 15 человек - СК
Происшествия
13:36
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
Калейдоскоп
13:35
Меньше коммерческих домов, больше для очередников - Сивак наметил акценты в жилищном строительстве
Регионы
13:28
Минобороны: контрактник получил травму на одном из полигонов Барановичского гарнизона
Происшествия
13:27
Самый чистый воздух в городах Беларуси бывает во вторник и среду
Общество
13:20
Свыше 80% звонков на прямую линию с Сиваком касались проблем ЖКХ
Регионы
13:16
Евро на торгах 4 января подорожал, российский рубль подешевел
Экономика
13:14
В Шумилинском районе нашли в реке тело пропавшего в ноябре витебчанина
Происшествия
12:52
Минздрав: от гриппа привито более 41% белорусов
Общество
12:50
Более 300 учителей собрались на первый областной фестиваль педагогических идей в Пинске
Регионы
12:45
Проект "Мобильный почтальон" расширил список услуг
Регионы
12:41
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Президент
Все новости
Все новости
Экономика
04 января 2020, 14:17
Постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС обеспечивают две системы наблюдений
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/postojannyj-kontrol-za-radiatsionnoj-obstanovkoj-vozle-belaes-obespechivajut-dve-sistemy-nabljudenij-10500/
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен
,
Telegram
и
Viber
!
Новости рубрики Экономика
Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии
Евро на торгах 4 января подорожал, российский рубль подешевел
Импортировать алкогольную продукцию в Беларусь в 2020 году будут 38 компаний
Заседание белорусско-турецкой группы по промышленному сотрудничеству 28-29 января пройдет в Стамбуле
Правительство ожидает в I квартале рост ВВП на 0,7%
Главное
Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии
Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!
Топ-новости
Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Правительство утвердило план действий по развитию экономики
РЕПОРТАЖ: Хранитель времени, Маленький принц, Мадам Му-Му - креативная елка в Большом
Постоянный контроль за радиационной обстановкой возле БелАЭС обеспечивают две системы наблюдений
В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
В Беларуси изменился перечень документов для назначения семейного капитала
Гороскоп на неделю с 6 по 12 января
Меньше коммерческих домов, больше для очередников - Сивак наметил акценты в жилищном строительстве
Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF
Самый чистый воздух в городах Беларуси бывает во вторник и среду
В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав
Организации смогут самостоятельно выбирать период отражения курсовых разниц в налоговом учете
С нами интереснее
погода
гороскоп
тв программа
курсы
Темы
Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней"
Парламент 7.0: Новый импульс
Благотворительная акция "Наши дети"
Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Социальное государство в работе
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.