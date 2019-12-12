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12 декабря 2019, 20:34

Постпред Беларуси в Женеве рассказал о переговорах с Вашингтоном по ВТО

Юрий Амбразевич. Фото постоянного представительства Беларуси в Женеве
Юрий Амбразевич. Фото постоянного представительства Беларуси в Женеве

12 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Переговоры с Соединенными Штатами по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации проходят в конструктивном русле. Об этом сообщил на встрече с экспертами и журналистами, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Беларуси в Швейцарии, постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

"Обсуждение с США темы присоединения Беларуси ведется. Работа идет, и есть понимание с Вашингтоном и постпредством США по обсуждаемой тематике. Есть конструктивный подход", - сказал белорусский дипломат. Он добавил, что сегодня прошли неформальные переговоры с постоянным представителем США при ВТО в Женеве.

Юрий Амбразевич отметил, что американская сторона в настоящее время работает над переданным пакетом документов, связанных с вступлением Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Посол коснулся других аспектов непростого переговорного процесса, в частности обязательств Беларуси перед партнерами по ЕАЭС. "Беларусь придерживается своих обязательств перед участницами Евразийского экономического союза, и есть определенные красные линии, через которые мы не можем переступить. За годы переговоров мы донесли эту информацию до тех, с кем обсуждаем вступление в ВТО. То есть Беларусь в переговорном процессе четко исходит из обязательств перед ЕАЭС и речь про изъятия не идет", - подчеркнул Юрий Амбразевич.

Он обратил внимание, что членство в ВТО даст дополнительные шансы по трансформации национальной экономики в более конкурентоспособную.

Касаясь темы кризиса в ВТО и реформирования организации, дипломат сказал: "Общий подход такой: организация нужна миру, и она будет действовать".

Встреча состоялась в белорусском посольстве в Женеве в рамках программы, организованной фондом имени Конрада Аденауэра для расширения многостороннего диалога.-0-

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