Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из дополнительных мер поддержки белорусской экономики станет расширение лимита гарантий - по сути, размер внутреннего государственного долга будет увеличен на Br1,2 млрд для предоставления средств наиболее пострадавшим предприятиям-заемщикам. Об этом первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

С учетом того, что экономика Беларуси во многом ориентирована на экспорт, искать резервы в условиях закрытых границ и не работающих иностранных предприятий-партнеров сложно. "Я считаю, мы неплохо подготовились: у нас были максимальные золотовалютные резервы за всю историю страны, несколько лет был профицитный бюджет, и определенные валютные остатки у нас накоплены. Была взвешенная политика в отношении господдержки последние годы - и это тоже определенным образом позволяло экономить деньги, - аргументировал Дмитрий Крутой. - Но на сегодняшний день ни один эксперт не понимает ни глубины, ни продолжительности кризиса. Поэтому какой-то прямой раздачи денег быть не может. Все наши меры, кроме прямой поддержки медицины и граждан, имеют косвенный характер".

На этом фоне важнейшим направлением работы, которое нашло поддержку у главы государства, стало расширение лимита гарантий. "То есть на Br500 млн увеличен лимит правительственных гарантий, плюс по Br100 млн на каждый регион и город Минск - лимит местных гарантий. Суммарно - на Br1,2 млрд по большому счету увеличен размер внутреннего государственного долга. Эти деньги будут через банковский кредит распределены между наиболее пострадавшими заемщиками. На местном уровне это коммунальные предприятия и предприятия частной формы собственности, на правительственном уровне, в рамках специальной комиссии вместе с Национальным банком мы будем рассматривать уже республиканские предприятия, которые наиболее пострадали", - рассказал Дмитрий Крутой.

Он уточнил, что контроль за распределением средств будем обеспечиваться коллегиально принимаемыми решениями. Чтобы помощь получали действительно те, кто больше всех нуждается в ней.

При этом, конечно, претендовать на поддержку могут лишь те пострадавшие компании, у которых есть собственная антикризисная программа оптимизации всех затрат и прочее.

"И плюс внешний контур. Ведутся переговоры со всеми международными организациями, которые готовы выделять ресурсы. Потенциально это $2-2,5 млрд. И многие из них просят, чтобы были предоставлены правительственные гарантии. Я думаю, мы на эту антикризисную меру тоже пойдем и увеличим лимит внешнего госдолга. У нас в принципе сейчас приемлемые цифры, гораздо ниже, чем в среднем по странам Европейского союза", - заключил Дмитрий Крутой.-0-