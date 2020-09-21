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Экономика
21 сентября 2020, 11:23

Построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси - Головченко

Роман Головченко во время встречи
Роман Головченко во время встречи

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Построение взаимовыгодных партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваш визит в это время является для нас очень важным. Вы знаете, что, как в ходе предвыборной кампании Беларуси, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела и попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос. Этого добиваются недруги нашей страны. В этих условиях особенно важна дружеская поддержка", - отметил глава белорусского правительства.

Роман Головченко подчеркнул ценность белорусско-российских отношений: "Это для нас многое значит. Продолжается интенсификация двусторонних контактов. В начале сентября Минск посетил председатель правительства России Михаил Мишустин, с которым мы подробно обсудили текущую ситуацию двусторонних отношений, и в первую очередь экономических, наметили меры по ее активизации". Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе в Сочи президенты Беларуси и России провели конструктивный диалог, в ходе которого обеими сторонами была подчеркнута необходимость интенсификации регионального сотрудничества, активизации прямых контактов между предприятиями и организациями. "Лидеры наших государств договорились активизировать сотрудничество между Беларусью и регионами Российской Федерации, потому что это фундамент экономических отношений. Россия - огромная страна и территориально, и по числу населения, поэтому курс на построение взаимовыгодных партнерских и дружеских контактов с регионами России является очень важным для нас", - отметил Роман Головченко.

Олег Кожемяко
Олег Кожемяко

По словам главы правительства, Приморский край - один из ключевых партнеров Беларуси из Дальневосточного федерального округа. "В 2019 году наш товарооборот увеличился на 8,4%, а в январе - июне этого года уже на 17,7%. Тем не менее я уверен, что на этом останавливаться нельзя, есть огромные возможности и ресурсы для развития этой положительной тенденции, и прежде всего в сфере промышленности. Приморский край очень богат полезными ископаемыми, природными ресурсами, поэтому мы, несмотря на географическую удаленность, гордимся, что вносим свой вклад в его промышленное, индустриальное и инвестиционное развитие. Но надо активнее работать над созданием торговых каналов между предприятиями. Еще одно интересное направление для взаимодействия - экологическое сотрудничество", - считает он.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью. "У нас около 30% населения края имеет белорусские корни, отношения с Беларусью имеют для нас историческую основу, поэтому наш визит поддерживает большинство жителей края. Продукция белорусского производства, как машиностроения, так и сельскохозяйственная, известна жителям Дальнего Востока и вызывает уважение. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве, поставках продукции и реализации белорусских товаров народного потребления. Я думаю, что наши небольшие товарные отношения имеют возможность значительно увеличиться", - сказал губернатор.-0-

Фото Оксаны Манчук

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