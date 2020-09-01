1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Построенная белорусами школа открылась в Калужской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

"В День знаний белорусские строители преподнесли подарок калужским школьникам: свои двери распахнула новая средняя общеобразовательная школа №5 в городе Балабаново, строили которую отечественные специалисты. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша", - рассказали в Минстройархитектуры.

Руслан Пархамович поблагодарил белорусских строителей и подчеркнул, что новое учреждение образования отвечает всем современным требованиям. Обращаясь к ученикам, он отметил, что школа - серьезный этап в становлении каждого человека, в его развитии, и пожелал всем ребятам, которые будут учиться здесь, учебных и творческих успехов.

Владислав Шапша, приветствуя первоклассников, сообщил: сегодня в школы Калужской области пошли более 110 тыс. детей. Глава региона подчеркнул, что ученики - это настоящее страны, и выразил надежду на то, что новое поколение вырастет сильным и любящим свою родину.

Школа на 1 тыс. мест в городе Балабаново построена по национальному проекту "Образование" и федеральному проекту "Современная школа". На эти цели с учетом стоимости плоскостных сооружений и благоустройства территории было направлено свыше 908 млн российских рублей.

Общая площадь трехэтажного здания - более 18,6 тыс. кв.м. В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для уроков информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты и просторный информационно-библиотечный центр. Для занятий с учащимися начальных классов во внеурочное время создана игровая комната. Три спортивных зала оснащены современным спортинвентарем, актовый зал - оборудованием для различных мероприятий. Для безопасности имеются камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также система контроля управления доступом. В школу уже зачислены 760 детей.-0-