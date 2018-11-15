Построенная на Сахалине с участием Беларуси молочно-товарная ферма вводится в строй

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Крупная молочно-товарная ферма, построенная с участием Беларуси на Сахалине в селе Раздольное Корсаковского района, вводится в эксплуатацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Молочно-товарная ферма в Раздольном - совместный аграрный проект Беларуси и России, - отметили в диппредставительстве. - В прошлом году положительную оценку ему дали главы двух государств - Александр Лукашенко и Владимир Путин. При возведении животноводческого комплекса за основу был взят лучший белорусский опыт. В частности, это технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения".

Возведение молочно-товарной фермы началось в 2016 году и было разделено на два этапа. Ранее появились восемь сенажно-силосных траншей вместимостью 2 тыс. т каждая. Теперь завершен второй этап: построены здания и сооружения основного производства, переработки, инженерная и транспортная инфраструктура. Общая площадь участка, выделенного под строительство молочно-товарной фермы, составляет более 30 га. Площадь зданий и вспомогательных сооружений - свыше 25 тыс. кв.м.

Планируется, что при выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно выпускать более 7 тыс. т молока и 200 т мяса для жителей Сахалина. На предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада. Для размещения животных построены три коровника и три телятника. Во всех помещениях создан оптимальный микроклимат. Чтобы не травмировать коров, пол покрыт антискользящим покрытием.

В феврале в Раздольном был сдан первый в современной истории Сахалина агрогородок, который также построен по белорусскому проекту. Служебное жилье в 50 одноэтажных трехкомнатных домах с земельными участками предназначено для сотрудников АО "Совхоз Корсаковский". Площадь каждой новостройки - около 100 кв.м. В первую очередь ключи от квартир получили молодые специалисты и многодетные семьи.

"Ввод в эксплуатацию современного животноводческого комплекса и агрогородка в селе Раздольное на юге Сахалина - это большой шаг не только в развитии совхоза, Корсаковского района, но и всей сельскохозяйственной отрасли островного региона, - отметил министр сельского хозяйства Сахалинской области Михаил Кузьменко. - Островной регион сегодня демонстрирует лучшие на Дальнем Востоке темпы роста аграрной отрасли. За последние годы на столах сахалинцев и курильчан стало больше мяса, молока, овощей и других продуктов местного производства".-0-