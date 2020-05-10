Поступления в бюджет от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале увеличились на 13%

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поступления налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды от резидентов СЭЗ "Гродноинвест" по итогам I квартала 2020 года возросли на 13%, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" уплатили Br49 млн налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды по итогам I квартала. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. "Основная доля платежей уплачена резидентами СЭЗ, расположенными в Гродно. На них пришлось 46% от общего объема, или Br22,6 млн. В годовом сравнении сумма увеличилась на 33%. Резиденты, находящиеся в Гродненском районе, перечислили Br2,8 млн (+41%), в Сморгонском районе - Br9,4 млн (+16%)", - отметили в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Кроме того, в I квартале на 13% выросла среднемесячная заработная плата, создано 77 новых рабочих мест. Рентабельность реализованной продукции увеличилась в 1,5 раза - до 15,3%. За три месяца резиденты СЭЗ "Гродноинвест" привлекли $157 млн иностранных инвестиций, из которых $59,8 млн - прямые иностранные инвестиции на чистой основе.

Резидентами СЭЗ "Гродноинвест" являются 76 компаний в сфере деревообработки, машиностроения, пищевой, химической и легкой промышленности, сельского хозяйства. Гродненскую область для реализации проектов выбрали инвесторы из 40 стран, включая известные компании Kronospan, Szynakameble, Haver&Boecker, Atlas, PCC и другие. В экономику региона привлечено более $1,2 млрд иностранных инвестиций.-0-