Потенциал Беларуси и Татарстана в торговле используется не полностью - Румас

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Беларуси и Татарстана в торговле используется не полностью, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш потенциал в торговле используется не на полную катушку. Мы в этом году даже не выходим на уровень прошлого года. Я убежден, что такая ситуация не может устраивать ни правительство Беларуси, ни руководство Татарстана. Поэтому хотел бы обсудить, что мы сможем сделать для того, чтобы восстановить рекордные уровни как товарооборота, так и уровни промышленной кооперации и производства совместной продукции", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр обратил внимание, что в товарообороте Беларуси с регионами России Республика Татарстан занимает 6-е место, и это очень высокий показатель. "Татарстан - уникальный российский регион с мощным промышленным и интеллектуальным потенциалом, и от других субъектов РФ его выгодно отличает интеграция науки и производства. Мы это видим на примере нефтехимической отрасли", - отметил глава белорусского правительства.

Нефтехимия составляет примерно половину товарооборота Беларуси и Татарстана. "Сегодня Татарстан является основным поставщиком не производимого в Беларуси нефтехимического сырья. Одновременно наши предприятия поставляют в Татарстан свою продукцию. Это сотрудничество в нефтехимии является примером того, как можно взаимно дополнять друг друга", - считает Сергей Румас.

По итогам переговоров между Миноблисполкомом и правительством Татарстана подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной областях. БРСМ заключил соглашения о молодежном сотрудничестве с Ассоциацией молодежных правительств РФ и молодежным правительством Татарстана.

Кроме того, договорились о сотрудничестве Белорусская торгово-промышленная палата и союз "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан". Белорусский национальный технический университет и Белорусская государственная академия авиации заключили соглашения с Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. Туполева.-0-

Фото Николая Петрова