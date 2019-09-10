Потенциал белорусской деревообработки представили в Польше

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация презентовала потенциал лесопромышленного сектора на белорусско-польском бизнес-форуме и конгрессе "Коопдрев-2019", который прошел накануне в Познани (Польша). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

Нашу страну на форуме представил посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, который подчеркнул, что у белорусско-польского сотрудничества есть большой потенциал, во многом основанный на взаимодействии предприятий лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Свидетельство тому - высокий интерес польских инвесторов, которые рассматривают возможности развития бизнеса в Беларуси. Так, крупнейший производитель мебели в Польше "Шинака" уже строит фабрику в Сморгони. Компания не исключает, что это будет не единственное производство на территории Беларуси.

Предложения о сотрудничестве с польскими фирмами озвучил также заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. Он отметил, что сегодня все предприятия отрасли открыты для взаимодействия и предлагают различные варианты производственной кооперации, могут реализовывать как готовую продукцию, так и элементы мебели под заказ для заинтересованных зарубежных партнеров.

С презентациями на мероприятии также выступили представители Министерства лесного хозяйства, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Белорусской универсальной товарной биржи, трех свободных экономических зон (Витебск, Гродно, Могилев), а также представители предприятий - экспортеров продукции деревообработки. В рамках форума состоялись панельная дискуссия и переговоры В2В.

Сегодня в Познани начинает работу международная выставка Drema 2019, где будет представлена и консолидированная белорусская экспозиция.-0-